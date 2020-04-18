9 معلومات مهمة عن الكشف الأثري الجديد بسقارة

أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الامين العام للمجلس الأعلى للآثار عن الكشف في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة الأثرية، والتي تم الاعلان فيها خلال العامين الماضيين عن اكتشافات أثرية عديدة تمت بأيادي ابناء المجلس الأعلى للآثار، كان أهمها اكتشاف مقبرة واح تي الملونة الرائعة وخبيئة الحيوانات والطيور المقدسة والتي عثر بداخلها علي عدد كبير من المومياوات الحيوانية بعضها نادر جدا.



ونسرد ابرز المعلومات عن الكشف الاثرى فى التالى :



١- بئر مقاساته حوالى 120×90سم بعمق حوالى ١١ مترا

٢- تم العثور به على حجرة دفن فى ارضيتها خمس توابيت حجرية مغلقة و4 نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.



٣- عثر فى احدى النيشات على تابوت خشبي ضخم بهيئة آدمية وعلية كتابات بالمداد الأصفر

٤- حول التابوت عثر على العديد من القطع الأثرية

٥- 365 تمثال اوشابتى من الفيانس بعضها عليه كتابات هيروغليفية

٦- مسلة صغيرة من الخشب ارتفاعها حوالى 40 سم مزينه بمناظر والوان من جميع الجهات للالهة ايزيس ونفتيس وحورس -

٧- تماثيل خشبية لبتاح سوكر اوزير-

٨- ثلاث اوانى كانوبية من الفخار لحفظ الأحشاء، بالإضافة الى العديد من القطع الاثرية الاخرى.



٩- رفع جميع القطع الأثرية الصغيرة من البئر لترميمها وإيداعها بمخازن الوزارة



