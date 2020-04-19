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مرأة

أخصائي تغذية علاجية: الفسيخ سم قاتل في زمن كورونا.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:52 ص
علاقة الفسيخ بكورونا
علاقة الفسيخ بكورونا
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رشا عوني
أكد الدكتور هاني أبو النجا أخصائي التغذية العلاجية، أن الفسيخ ليس له علاقة بعدوى فيروس كورونا بشكل مباشر لكنه أكلة غير صحية ولا يجب تناولها خلال الفترة الحالية تحديدًا.


وأوضح أبو النجا لـ صدى البلد أن الفسيخ يحتوي على العديد من السموم التي تضر بالجسم، لكنها عادة فرعونية لا يستطيع الشعب المصري التخلص منها.


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وتابع أخصائي التغذية العلاجية: "الفسيخ سمك معفن وسم قاتل وبالهنا والشفا، وأي سمكة فسيخ مهما كانت، فيها نسبة سموم ممكن تودي بحياة الإنسان " .


وعن خطورة تناول الفسيخ بسبب كورونا، أكد الدكتور هاني أبو النجا أن التوقيت الحالي لا يسمح بتناول الفسيخ لان جهاز المناعة في حرب شرسة مع فيروس كورونا، لكن عند تناول الفسيخ ، سيتفرغ جهاز المناعة لأداء مهمته في مقاومة سموم الفسيخ وبالتالي تضعف المناعة مما يجعل الشخص عرضة للإصابة بعدوى كورونا لذا يفضل عدم تناوله تماما هذا العام.
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