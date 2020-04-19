جامعة القاهرة: قصر العيني الفرنساوي يستقبل إصابات كورونا من العاملين والأساتذة

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة قررت تحويل قصر العيني الفرنساوي إلي مستشفي عزل، لإستقبال أي اصابات بفيروس كورونا من العاملين بهيئة التدريس وغيرهم.



وأوضح محمود علم الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن اختيار قصر الفرنساوي جاء بعد دراسة واضحة لإوضاع المستشفيات التابعة لجامعة القاهرة فى ضوء المعايير والمواصفات العالمية لمستشفيات العزل، وذلك لإختيار الأنسب.





وأشار المتحدث باسم جامعة القاهرة، إلي أن عملية نقل المرضى بدأ أمس، من خلال نقلهم إلى مستشفى المنيل الجامعي، وذلك بعد تطهير وتعقيم المستشفى لاستقبال الحالات، موضحا: قمنا بعمل مسحات لجميع المرضي للتأكد من صحتهم قبل نقلهم إلي مستشفي المنيل الجامعي.





وأضاف أن مرضى الغسيل الكلوى الذين كانوا يتلقون علاجهم في القصر العيني الفرنساوي تم نقلهم إلى وحدة الملك فهد.



