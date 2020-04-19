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فن

في عيد ميلاد شيري عادل .. تعرف على سر تغيير اسمها وعمرها الحقيقي

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:33 ص
شيري عادل
شيري عادل
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محمد نحلة

تحتفل الفنانة شيري عادل، اليوم الأحد 19 أبريل بعيد ميلادها الـ32، فقد ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة القاهرة عام 1988، لأب وأم مصريين، وأحبت الفن منذ نعومة أظافرها. 


اسمها الحقيقي شيرين عادل، واختارت لنفسها اسم شيري حتى لا يتشابه اسمها مع المخرجة شيرين عادل التي كانت معروفة وقت ظهورها على الساحة الفنية.


وسبق أن نشرت شيرى عادل، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أحيت فيه ذكرى ميلاد والدها الراحل في 9 أبريل الجارى.


وقالت شيرى: "إنه لأمر صعب أن أحيي عيد ميلاد رائع في هذا اليوم.. أريد فقط أن أتمنى لك عيد ميلاد سعيدًا جدًا. سأحبك دائمًا ❤️ الله يرحمك ❤️".


وأعلنت شيري عادل، العام الماضي، انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام لمدة سنة.

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