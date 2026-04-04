كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
مسئول إيراني: واشنطن ليست مستعدة لوقف دائم لإطلاق النار
برلمان

برلماني: تعديلات حماية المنافسة تحقق التوازن بين متطلبات المستهلك وتحفيز الاستثمار

حسن رضوان
حسن رضوان

أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تمثل تحولا تشريعيا بالغ الأهمية في إطار إعادة هيكلة بيئة السوق المصرية، بما يعزز من قدرتها على تحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم مناخ الاستثمار، في ظل متغيرات اقتصادية متسارعة تتطلب أدوات رقابية أكثر كفاءة ومرونة.

وأوضح السبكي أن فلسفة التعديلات الجديدة تقوم على إرساء منظومة متكاملة لضبط الأداء السوقي، عبر تطوير آليات التدخل السريع لمواجهة الممارسات الاحتكارية، دون الإخلال بحرية السوق أو التأثير سلبًا على حركة الاستثمارات، مشيرا إلى أن المشروع يعكس توجها واضحا نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في تنظيم المنافسة، بما يواكب تطورات الاقتصاد الرقمي وتنامي دور الكيانات العابرة للحدود.

وأشار إلى أن التعديلات أولت اهتماما خاصا بمواجهة صور التشوهات السوقية، وفي مقدمتها حجب السلع أو التلاعب في مستويات العرض والطلب، فضلا عن التصدي الحاسم لأي ممارسات تمييزية بين المتعاملين داخل السوق، وهو ما من شأنه تعزيز قواعد العدالة التنافسية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وأضاف السبكي أن من أبرز ملامح التحديث التشريعي، التوسع في صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ومنحه أدوات تنفيذية مباشرة تتيح له توقيع جزاءات إدارية فورية على الكيانات المخالفة، بما يحقق عنصر السرعة في الردع ويحد من تفاقم الممارسات الضارة قبل تحولها إلى أزمات سوقية ممتدة، مؤكدا أن هذا النهج يعكس تحولا من الإطار التقليدي المعتمد على الإجراءات القضائية المطولة إلى نموذج أكثر ديناميكية وفاعلية.

وأشار إلى أن إعادة تعريف مفهوم السيطرة السوقية يعد خطوة جوهرية نحو إحكام الرقابة على التركزات الاقتصادية، حيث لم يعد المعيار مقتصرا على الحصة السوقية فحسب، بل امتد ليشمل القدرة الفعلية على التأثير في آليات التسعير أو حجم المعروض، وهو ما يوفر مظلة حماية أوسع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويمنع الإقصاء غير العادل من السوق.

وأكد عضو مجلس النواب أن إدخال منظومة الجزاءات الإدارية المتكاملة، إلى جانب استحداث عقوبات مالية رادعة لعدم الامتثال لقرارات الجهاز، يعزز من هيبة الإطار التنظيمي ويضمن الالتزام بقواعد المنافسة، مشددا على أن إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة يمثل نقلة مؤسسية تهدف إلى تحقيق التناغم بين السياسات الاقتصادية المختلفة، ومنع أي انحرافات قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ الحياد التنافسي.

وأضاف أن هذه التعديلات تعكس إرادة سياسية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي حديث، قائم على الشفافية والانضباط، وقادر على جذب الاستثمارات النوعية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، ويعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية، وينعكس في النهاية على تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

حجز شقق الاسكان الاجتماعي2026

فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 خلال أيام.. وهذه هي الشروط

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف: يقظة الضمير الإنساني تبدأ من حماية الأطفال وصون حقوقهم

ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. وزارة الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات بـ٢٧ مسجدًا

صحح مفاهيمك.. الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات بـ27 مسجدا

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. اعرف كيف تؤديها ولا تتكاسل عنها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد