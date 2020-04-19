الزمالك: حسام عاشور اتعرض علينا والتعاقد معه صعب

قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تم عرض اسم حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الإنضمام إلى صفوف نادي الزمالك.





وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بالطبع حسام عاشور لاعب كبير للغاية ومفيد لأي فريق ولكن هو لن يوقع لنادي الزمالك".





وأتم: "من الصعب انتقال حسام عاشور لنادي الزمالك فالجهاز الفني لم يبدي رغبته في التعاقد معه وذلك لا يقلل من شأنه فهو لاعب كبير.





جدير بالذكر أن حسام عاشور خرج في تصريحات فضائية، ونوه عن نيته أنه يرغب في الاستمرار في اللعب وعدم الاعتزال في نهاية الموسم.



