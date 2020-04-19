عاملين إيه في الحظر.. إنجي خطاب تحث جمهورها علي البقاء في المنزل

نشرت الفنانة انجي خطاب صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وهي في منزلها وهي تحث متابعيها علي البقاء في المنزل وعدم الخروج حفاظا علي سلامتهم من الاصابة بفيروس كورونا المستجد.





وعلقت انجي علي الصوة قائله : عاملين ايه في الحظر 🤦 stay at home stay safe









وقد نالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى :









القمراية





القمر طلع









انجى العسل





بحبك جدا يا احلي انجي في الدنيا









وكانت إنجي خطاب قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.





و شاركت إنجي ايضا بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.