دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيرا.. فيديو

قالت دينا الشربيني ، إن المطرب عمرو دياب، يعتبر رقم واحد في الشرق الأوسط وهذا يعود إلى نجاحه الذي يتجاوز الـ 30 عاما.





وأضافت الشربيني ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة mbc، أن نجاح عمرو دياب ليس من قبيل الصدفة، منوهة أن لديه جملة يرددها دائما وهي "أنا جاي من بورسعيد عندي مشروع في الموسيقى". ليس من قبيل الصدفة، منوهة أن لديه جملة يرددها دائما وهي "أنا جاي من بورسعيد عندي مشروع في الموسيقى".





وتابعت أن عمرو دياب يحب الفن بطريقة كبيرة جدا ولديه القدرة أن يظل يعمل طوال العام فقط من أجل العمل.





وأشارت الشربيني إلى أنه حينما يدخل في عمل فإن العمل ينجح بشكل كبير وأنا أتأثر بأعماله وأغانيه فهو عظيم في أعماله وأغانيه، لافتة "انتظروا المزيد من عمرو دياب الفترة المقبلة".



