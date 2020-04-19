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فن

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيرا.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:20 ص
دينا الشربيني تكشف
دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيرا
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محمد شحتة
قالت دينا الشربيني، إن المطرب عمرو دياب، يعتبر رقم واحد في الشرق الأوسط وهذا يعود إلى نجاحه الذي يتجاوز الـ 30 عاما.

وأضافت الشربيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة mbc، أن نجاح عمرو دياب ليس من قبيل الصدفة، منوهة أن لديه جملة يرددها دائما وهي "أنا جاي من بورسعيد عندي مشروع في الموسيقى".

وتابعت أن عمرو دياب يحب الفن بطريقة كبيرة جدا ولديه القدرة أن يظل يعمل طوال العام فقط من أجل العمل. 

وأشارت الشربيني إلى أنه حينما يدخل في عمل فإن العمل ينجح بشكل كبير وأنا أتأثر بأعماله وأغانيه فهو عظيم في أعماله وأغانيه، لافتة "انتظروا المزيد من عمرو دياب الفترة المقبلة".

وردًا على مداعبة عمرو أديب لها : هو الهضبة بيجيلك البلاتوه ولا بيرشك بالمطهرات لما ترجعي من التصوير؟  قالت دينا الشربيني: عمرو مبيجيش البلاتوه ، بس متابعني ومتحملني دايما، وهو بيخاف على صحته عشان شغله وجمهوره ، وملتزم بتعليمات الحظر المنزلي، ومع ذلك يمارس الرياضة يوميًا.


يذكر أن دينا الشربيني تشارك في موسم رمضان بمسلسل "لعبة النسيان" تأليف تامر حبيب واخراج احمد شفيق ويشارك في بطولته أحمد داوود ، انجي المقدم ، ورجاء الجداوي.
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