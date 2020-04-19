ريهام سعيد توجه تحية لـ دينا الشربيني .. فيديو

شاركت الإعلامية ريهام سعيد فيديو جديد لها على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".





وظهرت وهى تتحدث عن الفنانة دينا الشربيني وأبدت احترامها وإعجابها بشخصيتها .





وأضافت أنها تحب دينا الشربيني دون ان تتعرف عليها واستطاعت دينا كسب محبة واحترام كل من حولها من الممثلين.





كما انها استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في أعمالها الاخيرة منها مسلسل "مليكة"، بعدما كان هناك هجوم عليها بسبب فيديو انتشر لها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهى تغني بالعربية لعمرو دياب.





واختتمت أن دوام الحال من المحال وأصبحت دينا الشربيني الآن نجمة وتستحق اللقب .