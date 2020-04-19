سون نجم توتنهام يبدأ الخدمة العسكرية في جيش كوريا الجنوبية

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية إن اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم سيبدأ تدريباته العسكرية لمدة 3 أسابيع ابتداء من هذا الأسبوع في معسكر تدريب مشاة البحرية في جزيرة جيجو الجنوبية لأداء واجبه العسكري الأدنى بعد إعفائه من الخدمة العسكرية الإلزامية.





وأضافت الوكالة أن سون صاحب الـ28 عاما، سينضم إلى اللواء التاسع لسلاح مشاة البحرية يوم الاثنين وسيخضع للتدريب حتى يوم 8 مايو المقبل.





وحصل سون على الإعفاء من الخدمة العسكرية بفوزه بالميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الآسيوية في عام 2018.





وبدلًا من الخدمة لمدة عامين تقريبًا في القوات المسلحة مثل الشبان الكوريين الجنوبيين الآخرين ، يحتاج سون إلى إكمال التدريب الأساسي و 544 ساعة من الخدمة المجتمعية على مدار الأشهر الـ 34 المقبلة أثناء كونه رياضيًا محترفًا نشطًا.





ومن المتوقع أن ينضم سون إلى التدريبات الخاصة، حيث اتصل مرات عديدة من خلال منشوراته في SNS لمعجبيه بعدم التجمهر بالقرب من المعسكر وسط تفشي فيروس كورونا. كما شدد على رغبته في الامتثال لتعليمات الحكومة بالتباعد الاجتماعي.





عاد سون إلى كوريا الجنوبية في أواخر مارس بسبب ما قاله نادي توتنهام في ذلك الوقت بأنه "لأسباب شخصية". أثناء وجوده في عزل ذاتي لمدة 14 يومًا ، ظل سون على اتصال مع الطاقم الطبي لتوتنهام بشان إعادة التأهيل من إصابته.





وتوقف الدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف مارس الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، وأعلن الاتحاد الإنجليزي أن الدوري سيستأنف فقط عندما يكون الوضع آمنا ومناسبا.