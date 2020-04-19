الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى موريتانيا لدعمها في مكافحة كورونا

أرسلت الإمارات طائرة تحمل 18 طنا من الإمدادات الطبية والغذائية إلى موريتانيا؛ لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية في موريتانيا؛ لدعم جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.





وقال سفير الإمارات لدى موريتانيا حمد غانم المهيري -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم، الأحد- إنه في ظل التحديات التي تواجه العالم اليوم، ثمة فرصة للتكاتف والتعاون بشكل لم يسبق له مثيل من قبل، مضيفا أن النهج الذي تتبعه بلاده في تقديم المساعدات، يعطي الأولوية لتلبية الاحتياجات الضرورية وضمان وصولها إلى جميع مستحقيها دون تمييز، حيث يأتي هذا الدعم في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمساعدة الدول الأخرى في جهودها لاحتواء فيروس كورونا.



