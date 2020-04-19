AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

غير البرتقال.. 4 أطعمة لرفع المناعة

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
هل تعانى من نقص الحديد؟.. يشير خبراء الصحة إلى أن الجمع بين الأطعمة الغنية بالحديد والمصادر الجيدة لفيتامين سي يمكن أن يعزز امتصاص الحديد للجسم.. إليك الأطعمة الأغنى بالحديد التى تساعد على تعزيز المناعة ومحاربة الأنيميا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى:

1. الأطعمة الغنية بالكالسيوم

يمكن أن يساعد الكالسيوم في بناء عظام قوية والحفاظ على أسنان صحية.. يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالكالسيوم في دعم تكوين الصفائح الدموية وتجلط الدم، بالإضافة إلى منع نزيف الجروح المفرط.

أضف الأطعمة مثل البروكلي والتوفو واللبن والتين واللفت والحليب والجبن وحليب الصويا والهليون والبرتقال واللوز.

2. الأطعمة الغنية بالحديد
اتباع نظام غذائي يحتوي على الأطعمة الغنية بالحديد يمكن أن يساعد في تكوين الهيموجلوبين في أجسامنا.

ادرج اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والفاصوليا والدواجن والأطعمة المجففة مثل الزبيب في نظامك الغذائي، أيضًا، يتم امتصاص الحديد بشكل أفضل عند تناوله مع فيتامين سي مثل البرتقال والطماطم.

3. الأطعمة بفيتامين ج
يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بفيتامين سي في رفع المناعة تحسين تخثر الدم وإنتاج الكولاجين في أجسامنا، يمكن أن يساعد الكولاجين في تقليل شدة الكدمات المرتبطة بالنزف الدموي. قم بتضمين الأطعمة مثل الفراولة والبرتقال والتفاح والكيوي والسبانخ والتوت والأناناس والبابايا وبراعم بروكسل.

4. الأطعمة فيتامين ك
مفيد لإنتاج البروثرومبين، وهو عامل تجلط أو تجلط ضروري للتخثر الطبيعي للدم والجليكوجين، مما قد يساعد على تحسين وظائف الكبد وتجلط الدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين K يساعد أيضًا في السيطرة على النزيف المفرط. تشمل الأطعمة مثل السبانخ والبروكلي واللفت الأخضر والملفوف والهليون والخس الأخضر الداكن والشوفان والنخالة والبرسيم والكانولا وزيت الزيتون والشاي الأخضر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماتستهونش بيها.. إهمال علاج الأنيميا يهددك بـ 3 مخاطر صحية.. و10 أعراض تمكنك من اكتشافها بسرعة.. وطرق متعددة لعلاجها.. وهؤلاء المهددون بالإصابة بها

استغلي الحظر.. تعرفي على كيفية الاعتناء بالبشرة

أغذية مهمة لنضارة البشرة و صحة الشعر.. الخضار والفاكهة الأبرز

مضاعفات غير متوقعة.. أهم الأسباب والأعراض لتليف الكبد.. وأفضل الأطعمة المساعدة على خطر الإصابة به

ترشيحاتنا

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيرا.. فيديو

إسماعيل يوسف: مفاوضات الزمالك مع أحمد فتحي كانت سهلة

بالعنف والسلاح.. الحوثي يطرد مئات الأفارقة بنسائهم وأطفالهم إلى السعودية| فيديو

كورونا ينتصر على مليون مصطاف..ماذا حدث في رأس البر بدمياط| تفاصيل

وصلت إلى الرقم صفر رسميا .. كيف تخلصت أول دولة عربية من كورونا؟

فيديوجراف.. صلاحيات جديدة بقانون الطوارئ لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للدايت والمناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الخضار على الريق

أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور

تلوين بيض شم النسيم على شكل كورونا.. صور