غير البرتقال.. 4 أطعمة لرفع المناعة



هل تعانى من نقص الحديد؟.. يشير خبراء الصحة إلى أن الجمع بين الأطعمة الغنية بالحديد والمصادر الجيدة لفيتامين سي يمكن أن يعزز امتصاص الحديد للجسم.. إليك الأطعمة الأغنى بالحديد التى تساعد على تعزيز المناعة ومحاربة الأنيميا يقدمها موقع بولد سكاى الهندى:





1. الأطعمة الغنية بالكالسيوم





يمكن أن يساعد الكالسيوم في بناء عظام قوية والحفاظ على أسنان صحية.. يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالكالسيوم في دعم تكوين الصفائح الدموية وتجلط الدم، بالإضافة إلى منع نزيف الجروح المفرط.







أضف الأطعمة مثل البروكلي والتوفو واللبن والتين واللفت والحليب والجبن وحليب الصويا والهليون والبرتقال واللوز.





2. الأطعمة الغنية بالحديد



اتباع نظام غذائي يحتوي على الأطعمة الغنية بالحديد يمكن أن يساعد في تكوين الهيموجلوبين في أجسامنا.







ادرج اللحوم الحمراء الخالية من الدهون والفاصوليا والدواجن والأطعمة المجففة مثل الزبيب في نظامك الغذائي، أيضًا، يتم امتصاص الحديد بشكل أفضل عند تناوله مع فيتامين سي مثل البرتقال والطماطم.







3. الأطعمة بفيتامين ج





يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بفيتامين سي في رفع المناعة تحسين تخثر الدم وإنتاج الكولاجين في أجسامنا، يمكن أن يساعد الكولاجين في تقليل شدة الكدمات المرتبطة بالنزف الدموي. قم بتضمين الأطعمة مثل الفراولة والبرتقال والتفاح والكيوي والسبانخ والتوت والأناناس والبابايا وبراعم بروكسل.





4. الأطعمة فيتامين ك



مفيد لإنتاج البروثرومبين، وهو عامل تجلط أو تجلط ضروري للتخثر الطبيعي للدم والجليكوجين، مما قد يساعد على تحسين وظائف الكبد وتجلط الدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين K يساعد أيضًا في السيطرة على النزيف المفرط. تشمل الأطعمة مثل السبانخ والبروكلي واللفت الأخضر والملفوف والهليون والخس الأخضر الداكن والشوفان والنخالة والبرسيم والكانولا وزيت الزيتون والشاي الأخضر.

