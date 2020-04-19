AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة القناة: رفع ٩٢% من المقررات ضمن منظومة التعليم عن بعد

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:19 ص
تقسمة المقررات التعليمية
تقسمة المقررات التعليمية بجامعة قناة السويس
Advertisements
انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تسير بخطوات ثابتة لإتمام منظومة التعليم عن بعد حيث يتم عمل تقرير يومي عن سير عملية التعليم عن بعد وذلك وفقا لخطة موضوعة. 

وقالت إنه تم رفع 1907 مقررات لمرحلة البكالوريوس والليسانس من إجمالى عدد مقررات 2051 مقررا بنسبة مئوية تصل إلى المقررات 92٪ كما حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي قياس متوسط عدد الطلاب المتواصلين إلكترونيا والذي بلغ عددهم 26370 طالبا وطالبة من إجمالي عدد طلاب 35560 لتصل نسبة التفاعل الطلابي إلي 74٪ . 

أما فيما يخص قطاع الدراسات العليا والبحوث أشارت الدكتورة ماجدة هجرس إلى أنه تم رفع 1117 مقررا من عدد مقررات 1190 بنسبة رفع للمقررات وصلت إلي 93.87٪ . 

وعن نسبة التفاعل لطلاب الدراسات العليا مع منظومة التعليم عن بعد أوضحت الدكتورة ماجدة هجرس أن إجمالي عدد طلاب الدراسات العليا بالجامعة يصل إلى 8035 طالبا وطالبة ومتوسط عدد المتواصلين إلكترونيا منهم يصل إلى 6313 طالبا وطالبة بنسبة مئوية 78.57٪.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفعيل الاختبارات الإلكترونية بجامعة قناة السويس

استخدام المحمول وبرنامج Skype.. اجتماع بجامعة القناة لتوضيح آلية التعليم عن بعد

لمواجهة كورونا.. تعرف على الخطط البديلة لاستكمال الدراسة والمحاضرات بجامعة القناة

جهود متواصلة لجامعة القناة لتنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا

رئيس جامعة القناة: ملتزمون بخطة الدولة لمواجهة كورونا بالتعليم عن بعد

ترشيحاتنا

بسبب عمرو دياب.. دينا الشربيني مطلوبة على جوجل

أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور

اتهامات بالفشل والتسبب في جائحة كورونا تطارد رئيس وزراء بريطانيا

هل يصح الاغتسال من الجنابة بدون وصول الماء إلى الشعر؟

لأول مرة.. توم هانكس يتحدث عن فترة إصابته بفيروس كورونا

ميسي فلسطين الذي تعاقد معه الأهلي أين هو الآن؟.. محمود سلمي يتحدث لـ صدى البلد

AdvertisementS

الإمارات أول دول عربية تحوز على دواء الملاريا لعلاج مرضى كورونا

جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل مخالفة بناء بالحى الثامن وإحالة المتهمين للنيابة العسكرية

أخبار الرياضة .. رحيل مرتضى عن الزمالك.. وتجديد تعاقد كارتيرون.. وفايلر يرفض كينو

بتمويل أمريكي.. شاهد أول الصور لمعمل ووهان السري.. وقفل 3 فيروسات مكسور

محمد أبو العينين يعلن المساهمة بـ78 مليون جنيه للتعاون مع الدولة في مواجهة فيروس كورونا

وزير التعليم يرد على الأهالي المطالبين بإلغاء أبحاث طلاب المدارس: طلبكم غير منطقي

بعد غيابها عن عقد القران.. ماذا قالت والدة ياسمين صبري؟

وصلت إلى الرقم صفر رسميا .. كيف تخلصت أول دولة عربية من كورونا؟

هل يصح الاغتسال من الجنابة بدون وصول الماء إلى الشعر؟

تريند الفن.. كيف بررت والدة ياسمين غيابها عن عقد القران.. وما عمر شيري عادل الحقيقي

في عيد ميلاد شيري عادل.. حقيقة فستانها الشفاف

ميسي فلسطين الذي تعاقد معه الأهلي أين هو الآن؟.. محمود سلمي يتحدث لـ صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معرض أونلاين في البيت.. فيروز 5 أعوام تتبرع بثمن رسوماتها البريئة لمواجهة كورونا

للدايت والمناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الخضار على الريق

أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور