رئيس جامعة القناة: رفع ٩٢% من المقررات ضمن منظومة التعليم عن بعد





وقالت إنه تم رفع 1907 مقررات لمرحلة البكالوريوس والليسانس من إجمالى عدد مقررات 2051 مقررا بنسبة مئوية تصل إلى المقررات 92٪ كما حرص الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي قياس متوسط عدد الطلاب المتواصلين إلكترونيا والذي بلغ عددهم 26370 طالبا وطالبة من إجمالي عدد طلاب 35560 لتصل نسبة التفاعل الطلابي إلي 74٪ .





أما فيما يخص قطاع الدراسات العليا والبحوث أشارت الدكتورة ماجدة هجرس إلى أنه تم رفع 1117 مقررا من عدد مقررات 1190 بنسبة رفع للمقررات وصلت إلي 93.87٪ .





وعن نسبة التفاعل لطلاب الدراسات العليا مع منظومة التعليم عن بعد أوضحت الدكتورة ماجدة هجرس أن إجمالي عدد طلاب الدراسات العليا بالجامعة يصل إلى 8035 طالبا وطالبة ومتوسط عدد المتواصلين إلكترونيا منهم يصل إلى 6313 طالبا وطالبة بنسبة مئوية 78.57٪.

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تسير بخطوات ثابتة لإتمام منظومة التعليم عن بعد حيث يتم عمل تقرير يومي عن سير عملية التعليم عن بعد وذلك وفقا لخطة موضوعة.