للصيانة والتطوير.. تفاصيل تحويل الطريق الدائري أعلى محوري سعد الدين الشاذلي و26 يوليو

نشرت الإدارة العامة للمرور خدمات مرورية بمحيط منطقة أعمال تطوير وتوسعة الطريق في المسافة من تقاطع محور سعد الدين الشاذلي وحتى تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي.





وقالت الإدارة، في بيان، الأحد، إن غرفة العمليات تجرى مراقبة دورية لمحيط مناطق الأعمال؛ للتدخل حال حدوث تكدسات أو كثافات مرورية.





وشرحت الإدارة برئاسة اللواء علاء الدين متولي، أن التحويلات عبارة عن الآتي:





على القادم من أعلى كوبري السويس ومتجه إلى مدخل محور سعد الدين الشاذلي (اتجاه طريق الإسماعيلية ومدينة العبور، السير بالطريق الدائري الداعم ثم تحويل الحركة المرورية من الطريق الدائري الداعم إلى الطريق الدائري الرئيسي (أول مخرج من الرئيسي للداعم بعد أعلى السويس، واستكمال السير بالطريق الدائري الرئيسي حتى تجاوز أعلى نفق سعد الدين الشاذلي ثم الدوران من دوران أحمد جلال (بعد مسافة ۷۰۰ متر) والعودة باتجاه أعلى كوبري السويس ثم يمينا عبر مخرج نفق محور سعد الدين الشاذلي اتجاه طريق الإسماعيلية ومدينة العبور).





والقادم من طريق الإسماعيلية ومدينة العبور متجه إلى أعلى الطريق الدائري اتجاه نفق السلام السير بمحور سعد الدين الشاذلي ثم سلوك نفق محور سعد الدين الشاذلي اتجاه أعلى الطريق الدائري اتجاه أعلى كوبري السويس والسير بالطريق الدائري الرئيسي ثم الدوران من الدوران الفردي بعد مسافة ٣٠ مترا والعودة مرة أخرى على الطريق الدائري الرئيسي اتجاه نفق السلام.





وقالت الإدارة إن مدة تنفيذ الأعمال شهرين والتحويلات المرورية خلال تلك الفترة على مدار اليوم الكامل.





كما نشرت الإدارة العامة للمرور خدمات بمحيط منطقة التحويلات المرورية التى تم إجراؤها في إطار أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائري في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي حتى تقاطعه مع محور 26 يوليو بالاتجاهين.





وقالت الإدارة إن الأعمال تبدأ من القادم من محور 26 يوليو اتجاه القاهرة الإسكندرية الزراعي.





وشرحت الإدارة أنه يتوجب غلق مطلع محور 26 يوليو للقادم من میدان لبنان اتجاه القوس الغربي واتجاه طريق الإسكندرية الزراعي، وذلك لتنفيذ أعمال القشط وإعادة الرصف بالقوس الغربي مع التقائه بنهاية المطلع المشار إليه، مع إجراء تعديل على مسار الحركة المرورية للمركبات القادمة من أعلى ميدان لبنان وترغب في الصعود للقوس الغربي اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.





وتكون التحويلات للمركبات القادمة أعلى محور 26 يوليو من ميدان لبنان وتستكمل السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر مرورا من أسفل الطريق الدائري ثم الصعود يمينا لمطلع القوس الغربي اتجاه الهرم ثم يمينا سلوك منزل القوس الغربي المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان ثم الصعود يمينا مرة أخرى من مطلع محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والمؤدي إلى القوس الغربي اتجاه طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي.





وذكرت الإدارة أن مدة غلق المطلع لتنفيذ الأعمال سبعة أيام اعتبارا من الساعة 8 صباح اليوم الجمعة الماضية 17 أبريل.