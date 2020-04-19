تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات بمراكز ساحل سليم وصدفا والغنايم





شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع القرى والمراكز والأحياء بصفة يومية، مشيرًا إلى استهداف حملة برئاسة المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة لإزالة المخالفات بمراكز ساحل سليم وصدفا والغنايم وتمكنت من تنفيذ 25 قرار إزالة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة ومخالفات البناء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.





حيث ترأس السكرتير العام للمحافظة حملة لاستهداف إزالة المخالفات والتعديات بمراكز الجنوب بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا وجاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم واستهدفت إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع قرى المراكز والأحياء وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.



