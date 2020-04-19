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محافظات

تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات بمراكز ساحل سليم وصدفا والغنايم

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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إيهاب عمر

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع القرى والمراكز والأحياء بصفة يومية، مشيرًا إلى استهداف حملة برئاسة المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة لإزالة المخالفات بمراكز ساحل سليم وصدفا والغنايم وتمكنت من تنفيذ 25 قرار إزالة، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة ومخالفات البناء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة في ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

حيث ترأس السكرتير العام للمحافظة حملة لاستهداف إزالة المخالفات والتعديات بمراكز الجنوب بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وحسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا وجاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم واستهدفت إزالة بعض مخالفات البناء في مهدها وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى استمرار الحملات بصفة يومية بجميع قرى المراكز والأحياء وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية القروية مع إحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية.

كان محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين الالتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.
تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات بمراكز ساحل سليم وصدفا والغنايم
تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات بمراكز ساحل سليم وصدفا والغنايم
تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات بمراكز ساحل سليم وصدفا والغنايم
تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات بمراكز ساحل سليم وصدفا والغنايم
تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات بمراكز ساحل سليم وصدفا والغنايم
تنفيذ 25 قرار إزالة تعديات بمراكز ساحل سليم وصدفا والغنايم
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