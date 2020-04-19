شاهد.. انتشال جثة شاب من "الرياح البحيري"

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بكوم حمادة ، من انتشال جثة شاب غريق الرياح البحيري أمام قرية البريجات بدائرة المركز منذ 9 أيام بترعة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز كوم حمادة عن بلاغ الأهالي يفيد بغرق شاب بترعة الرياح البحيري، أمام قرية البريجات التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال قوات الإنقاذ النهري برئاسة المقدم صلاح الكفراوي وبالمعاينة والفحص تبين "عبده خالد سعيد حنفي"، ومقيم بطملاي بمحافظة المنوفية.
وجرى الدفع بمجموعة من الغطاسين واستمرت عمليات البحث حتى اليوم الأحد، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من إنتشال الجثة أمام قرية أبو الخاوي، ونقلها لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.