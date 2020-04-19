شاهد.. انتشال جثة شاب من "الرياح البحيري"

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بكوم حمادة ، من انتشال جثة شاب غريق الرياح البحيري أمام قرية البريجات بدائرة المركز منذ 9 أيام بترعة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.





وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز كوم حمادة عن بلاغ الأهالي يفيد بغرق شاب بترعة الرياح البحيري، أمام قرية البريجات التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور انتقل رجال قوات الإنقاذ النهري برئاسة المقدم صلاح الكفراوي وبالمعاينة والفحص تبين "عبده خالد سعيد حنفي"، ومقيم بطملاي بمحافظة المنوفية.



