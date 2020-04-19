جهاز مدينة 15 مايو: الانتهاء من جميع وحدات الإسكان الاجتماعى في مارس 2021.. فيديو

قال رئيس جهاز مدينة 15 مايو، المهندس سيد همام، إنه تم تنفيذ حملات دورية لرش وتعقيم كافة المجاورات والمنشآت الخدمية والأسواق والمحال والمولات بالمدينة.





وأوضح المهندس سيد همام، فى لقاء خاص بفضائية " اكسترا نيوز"، أنه تم توجيه فريق حملات الرش والتعقيم تحت الإشراف المباشر لنائب رئيس الجهاز للتنمية، إلى الحيين الرابع والخامس، وكذا المركز الطبى والأسواق والمحال التجارية، مضيفًا أنه تم الانتهاء من رش المدينة بالكامل، كما سيتم البدء فى دورة جديدة حسب الخطة الموضوعة، كما تم رش وتعقيم مستشفي مدينة 15مايو والمخصصة للحجر الصحى لمرضى كورونا.





وأوضح أنه تم توفير كمامات للعمال، وتخفيف حركة العمال بين البلاد وتوفير سكن لهم، لكى يستقروا جانب أماكن عملهم، كما تم تخفيض كثافات العمال وعملهم بنسبة 50% فقط فى الفترة الماضية.





وتابع أن مدينة 15 مايو بها 24 ألف وحدة سكنية تم الانتهاء من 14 ألف وحدة سكنية حتى الآن، ومتبقى حوالى 10 آلاف وحدة وكل ثلاثة أشهر سيتم الانتهاء من بناء الفين وحدة.





وأشار إلى أنه بحلول مارس 2021 سيكون تم الانتهاء من كل وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة 15 مايو بالكامل، وجار تسليم الوحدات السكنية للمواطنين تباعًا.