عمرو أديب يحرج دينا الشربينى على الهواء.. فيديو

أحرج الإعلامى عمرو أديب، الفنانة دينا الشربينى، خلال حديثها عن عمرو دياب وتعليقها على عمله، والمقطع الموسيقى الذى طرحه للجمهور مؤخرًا.





وقاطع عمرو أديب، دينا الشربينى خلال حديثها عن عمرو دياب، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "مصر"، قائلًا: "مش ممكن حبك لعمرو"، لترد الشربينى بابتسامة خجولة دون التعليق.





وقالت الفنانة دينا الشربينى، إن الهضبة عمرو دياب هو رقم واحد فى الشرق الأوسط، وهو ناجح منذ أكثر من 30 سنة، وبالتأكيد النجاح لم يأتِ بمحض الصدفة، مستشهدة بجملة شهيرة له وهى "أنا جاى من بورسعيد عندى مشروع".





وأضافت دينا الشربينى، أن عمرو دياب يحقق هدفه وحلمه الذى خرج من بلده من أجله، مشيرة إلى أن عمرو دياب يحب الفن بطريقة رهيبة، مؤكدة أنه من الممكن أن يظل سنة يعمل فيها فقط.





وتابعت "عمرو لما بيحط إيده فى حاجة بتبقى فظيعة.. وكل أما أسمع المزيكا الخاصة به بتأثر بها جدًا".





وأشارت إلى أن الموسيقى الخاصة بعمرو دياب بها عظمة، مؤكدة أن المقطع الذى طرحه عمرو دياب له باقى كثير وجميل وسيدهش جمهوره.