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ديني

الأوقاف: إنهاء خدمة إمام وعامل مسجد بـ سوهاج

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:09 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية ، خدمة كل من عبد المنعم مدبولي عثمان – إمام وخطيب بمديرية بأوقاف سوهاج ، محمود محمد أحمد – عامل مسجد بمديرية أوقاف سوهاج. بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنهما .
 

وتؤكد وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكين أيٍّ منهما من العمل بالمساجد على أي نحو كان أو إمامة المصلين أو صعود المنبر أو إلقاء الدروس ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك .

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