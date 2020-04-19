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دينا الشربيني تكشف حقيقة انسحاب المخرج هاني خليفة من "لعبة النسيان" بسبب كورونا .. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:47 م
دينا الشربينى
دينا الشربينى
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آيات أحمد
كشفت الفنانة دينا الشربينى، حقيقة انسحاب المخرج هاني خليفة من مسلسلها الجديد "لعبة النسيان" بسبب الخوف من فيروس كورونا، قائلة: "لا طبعًا، هو حضر معانا المشاهد الاولى والتجهيزات النهائية للمسلسل، ولكنى بالفعل لا اعرف السبب الرئيسي لانسحابه من المسلسل لأننا لم نتحدث بعدها، ولكنى لا أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي".

وأضافت دينا الشربينى، فى لقاء خاص ببرنامج " الحكاية المذاع على فضائية "  MBC مصر": " أوجه له الشكر والله، ما هو طبعًا الخوف من فيروس كورونا ده عندنا كلنا"، مشيرة إلى أن الالتزام بميعاد العرض والعقود، هو ما ألزم الفنانين باستكمال التصوير.

وقالت: " هناك عمال باليومية فى المسلسل مما جعلنا نستكمل التصوير دون توقف"، مؤكدة أن  المخرج هانى خليفة اشتغل فى المسلسل حتى بعد ازمة فيروس كورونا بقليل.

وأوضحت أنها لا تعرف السبب الحقيقي وراء انسحابه من المسلسل، ولم تتدخل فى التفاصيل بشكل جيد، مضيفة أنه من الممكن ان يكون انسحابه بسبب ضيق وقت التصوير.
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