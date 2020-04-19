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محافظات

أهلا رمضان.. مبادرة لبيع السلع الغذائية بمشاركة 32 محلا تجاريا في دمياط

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:29 م
محافظ دمياط
محافظ دمياط
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زينب الزغبي
وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعليماتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بإتمام جميع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الحملات المشتركة بالتعاون مع مديريتى الطب البيطرى والصحة والجهات المختصة للتأكد من جودة السلع المعروضة بالأسواق، وإحكام الرقابة على أماكن بيع اللحوم حفاظا على صحة المواطنين.

وكذلك التصدى لأى محاولات لتهريب السلع الأساسية خارج المحافظة، جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إطار مناقشة الاستعدادات لشهر رمضان.

وأكدت المحافظ على المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بالمعايير والموازين المقررة بالإضافة إلى تعديل مواعيد العمل بالمخابز سواء بالفترات الصباحية أو الفترات الأخرى، موجهة بالعمل على زيادة الحصة من غاز البوتاجاز خلال الفترة القادمة بمحطتى تعبئة شطا ودمياط الجديدة وتعزيز أرصدة المواد البترولية .

وكذلك الرقابة على المستودعات للتأكد من الالتزام بالمواصفات الخاصة بإسطوانات الغاز والتصدى لأية محاولات للتلاعب والمرور المستمر على البدالين التموينيين للتأكد من استلام المواطنين للحصص الخاصة بهم وفقًا للأسعار المقررة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم زيادة المعروض من السلع الأساسية واللحوم الطازجة والمجمدات بفروع الجمعية الاستهلاكية والشركة العامة لتجارة الجملة بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق الحرة بنسب تتراوح من 10% إلى 15% ، معلنة عن انطلاق مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية "أهلا رمضان" بمشاركة 32 محلا تجاريا لبيع السلع الأساسية و الرمضانية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

فيما أوضح سمير عثمان مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية انعقاد غرفة عمليات بديوان المديرية لتلقى شكاوى المواطنين من خلال الأرقام التالية "٢٢١٢٣١٨/٢٢١٢٣١٩"، فضلًا عن إقامة غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية.

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