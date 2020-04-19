الجزائر.. تمديد تعليق الدراسة حتى آخر أبريل الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية، اليوم الأحد تمديد تعليق الدراسة عبر جميع المؤسسات التربوية حتى 29 أبريل الجاري، وذلك بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.





وكانت الحكومة الجزائرية قد مددت فترة إجراءات العزل العام لمدة عشرة أيام تنتهي في 29 أبريل، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في بيان "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي، وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام إلى يوم 29 أبريل 2020".





وأشار إلى إجراءات تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارسوالمطاعم والمقاهي.











