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توك شو

عزة مصطفى تدعم الجيش الأبيض بـ أغنية خاصة.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:39 م
الإعلامية عزة مصطفي
الإعلامية عزة مصطفي
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حمزة شعيب - محمود محسن
أكدت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة "صدى البلد، فيديو كليب وأغنية خاصة كدعم لجيش مصر الأبيض، مؤكدة: "أقل ما نقدمه لهؤلاء الأبطال ربنا يحميهم".

وحرص عدد كبير من نجوم الغناء على تقديم أعمال غنائية لدعم الجيش الأبيض، في محاولة لتقليل الضغط المفروض عليهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي يواجهها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


طرح المطرب هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، أغنية جديدة له تحمل اسم "الجيش الأبيض"، تقديرًا وتكريمًا لدور الأطباء والعاملين فى المجال الطبى فى  مواجهة وباء فيروس كورونا .

وأصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات تتضمن مجموعة من الإرشادات التي تتعلق بصيام شهر رمضان المبارك والمناسك المتعلقة به في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم.

ونشر المكتب الإقليمي بالشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية أمس السبت على موقعها التوصيات، موضحا أن صوم رمضان للمسلمين الأصحاء البالغون يوميًا من الفجر وحتى غروب الشمس، ويتناولون وجبتين: وجبة الإفطار، ووجبة السحور قبل الفجر لافتة إلى أن هناك أدلة علمية على ما للصوم من آثارٍ إيجابية على الصحة.

وشددت المنظمة على أن رمضان هو شهر البر والتواصل وتنشط فيه الحياة الاجتماعية بشكل خاص، فالناس إما يستقبلون الأقارب والأصدقاء أو يحلون ضيوفًا عليهم، ويلتفون جميعًا حول مائدة إفطار عليها ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات احتفاءً بصومهم. ويمتد الصيام طوال ساعات النهار، ويجوز للصائمين تناول ما يحلو لهم من الطعام والشراب في ساعات الليل وحتى فجر اليوم التالي. وقد يتعذر على البعض خلال شهر رمضان ممارسة أي نشاط بدني، فيزيد وزنهم في رمضان. وقد لا يتمكن مرضى السكّري من التحكم جيدًا في حالتهم الصحية إذا كانوا يتبعون عادات غذائية غير صحية.
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