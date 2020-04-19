السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية يتفقد المنشآت والمصانع ومشروعات الطرق

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم منال الغندور السكرتير المساعد للقيام بجولة ميدانية مفاجئة للمرور على المشروعات الجارى العمل بها وعدد من منشآت القطاع الخاص بمركزى شربين وبلقاس .





يأتي ذلك للتأكد من التزام مقاولى العمليات التى يتم تنفيذها فى قطاعات المرافق والخدمات بتوفير المستلزمات الطبية من الكمامات والقفازات والملابس الملائمة للعمال العاملين معهم فى المشروعات الجارى تنفيذها وايضا تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لأماكن العمل حرصا على صحة وحياة العاملين.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.





وأوضحت السكرتير المساعد أن الجولة تضمنت المرور على محطة تعبئة الغاز السائل ببسنديلة وأيضا المرور على أعمال رصف طريق الدهايمة، والوحدة المحلية بمركز بلقاس ، وفى مركز شربين شملت الجولة المرور على مرفق مياه شربين و الوحدة المحلية للمركز والمدينة، وأيضا المرور على محلج الأقطان ومصنع للأعلاف وكذا المرور على الأعمال الجارية لرصف طريق مدرسة كفر الترعة القديم ، والأعمال الخاصة بإنشاء مدرسة كفر الترعة للتعليم الأساسى.





رافق السكرتير المساعد خلال الجولة مسئولو المتابعة والطب البيطرى والصحة والتموين ، حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمقاولى العمليات التى يتم تنفيذها فى قطاع الطرق وإنشاء المدارس وذلك لعدم التزامهم بتوفير المستلزمات الطبية للعمال معهم والتى تشمل القفازات والكمامات والجونتيات إضافة لعدم القيام بالتطهير الدورى لمواقع العمل.





وأشار التقرير الذى تم إعداده بنتائج حملات المرور اليوم بضرورة تطبيق القرار 248 الذى أصدره محافظ الدقهلية والذى يتضمن خصم 1% من قيمة التعاقد مع المقاولين لتنفيذ هذه المشروعات لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية وسلامة العمال لديهم .