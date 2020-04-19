مدرب تونس: المشاكل سبب استبعاد معلول من قائمة نسور قرطاج.. فيديو

قال الان جريس المدير الفني السابق لمنتخب تونس، إنه كان بينه وبين علي معلول لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشاكل كبيرة.





وأضاف جريس خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت مع الاعلامي ابراهيم فايق، بسبب هذه المشاكل قمت باستبعاد علي معلول من قائمة منتخب تونس.





وأشار جريس الى أن، الجماهير المصرية انتقدت كثيرَا بسبب عدم ضم علي معلول لقائمة منتخب تونس،.





واستطرد جريس أن، فرجاني ساسي لاعب مميز ويعتبر معشوق الزملكاوية وهو لاعب مفيد محلياََ ودولياََ وكنت اعتمد عليه في معظم المباريات، ومشواره الاحترافي لن ينته عند الزمالك.



