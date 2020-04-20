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مرأة

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
احتفلت الفنانة شيري عادل، أمس الأحد 19 أبريل بعيد ميلادها الـ32، وولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة القاهرة عام 1988، لأب وأم مصريين، وأحبت الفن منذ نعومة أظافرها. 
تعد شيري عادل من النجمات اللواتي يعتمدن على الإطلالات  البسيطة و العصرية وغير المبالغ فيها، كما تميز هند بذوق رفيع فى  اقتنائها لقطع الملابس البسيطة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تفضل ارتداء الإطلالات  الكاجوال والعصرية ولا تميل إلى ارتداء  الملابس الكلاسيك و الفورمال.

وقبل 4 أعوام، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة لـ شيري عادل، من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وترتدي فستانًا شفافًا يكشف عن ساقيه، وكان من أكثر الفساتين الجريئة التى ارتدتها.


كما تحرص شيري عادل على  تنسيق قطع الإكسسوارات البسيطة والعصرية التي تمنحها إطلالة متكاملة، كما تقوم  بتطبيق  تسريحات الشعر البسيطة الغير مبالغ فيها  وصيحات المكياج الهادئة التى تبرز جمال ملامحها و تبعد عن الماكياج الصاخب.
شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها
شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها
شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها
شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها
شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها
شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها
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