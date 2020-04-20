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تعليم

تعليمات رسمية بارتداء الكمامات في الإدارات التعليمية والمدارس بسبب كورونا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 08:13 ص
صورة القرار
صورة القرار
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ياســـمين بدوي
أصدر خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، تعليمات رسمية لجميع الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى المحافظة ، شدد خلالها على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة المصرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على ضرورة أن يلتزم جميع العاملين في الإدارات التعليمية بـ : وضع الكمامات ، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص ، وغسل اليدين و تطهيرهما باستمرار ، وتطهير المكاتب بانتظام.

كما نبه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على جميع العاملين بالإدارات والمدارس التابعة لها ، بعدم التواجد بالمنشآت دون وضع الكمامة سواء كان من السادة العاملين أو الجمهور ، حيث تم التأكيد على أنه لن يسمح للجمهور بالدخول للمنشآت التعليمية إلا بعد وضع الكمامة حفاظا على سلامتهم وسلامة العاملين.

وحذر مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة من أنه من سيخالف هذه التعليمات من العاملين بالإدارات التعليمية سيتعرض للمساءلة القانونية.

وعلى جانب آخر .. كانت قد نفت إدارة منشآة القناطر التعليمية ، كافة الاخبار المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بخصوص اصابة احد موظفي ادارة منشأة القناطر التعليمية من قرية نكلا بفيروس كورونا .

حيث قالت إدارة منشآة القناطر التعليمية التابعة لمديرية التربية و التعليم بالجيزة ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : إن هذا الكلام ليس له اساس من الصحة.

وأوضحت الادارة ، أن الموظف كان يقوم بتعقيم منزله فقام بإضافة الكلور مع الديتول للماء ، مما أدى للتفاعل بين المادتين ، فحدث له شعور بالاختناق وصعوبة بالتنفس ، وتم على أثر هذه الحالة نقله الى احد المستشفيات ، حيث تم عمل الاسعافات الاولية له .

وقالت إدارة منشآة القناطر التعليمية : نطالب الساده المواطنين بتحري الدقة والمصداقية فيما يتم نشره لعدم اثارة البلبلة والرأي العام .
تعليمات رسمية بارتداء الكمامات في الإدارات التعليمية والمدارس بسبب كورونا
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