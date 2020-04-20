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نصف مليون واحدة يوميا.. تفاصيل مصنع مصري صيني جديد لإنتاج الكمامات بمدينة نصر.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:23 ص
كمامات
كمامات
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عادل نصار

كشف لي دونج الوزير المفوض للسفارة الصينية في مصر، تفاصيل إنشاء مصري صيني لإنتاج الكمامات وبجودة عالية في مدينة نصر.

 

وقال دونج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، والمذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، إن هذا المصنع استثمار مشترك بين البلدين، لإنتاج الكمامة الطبية، مضيفا أن فيه معدات متطورة قادمة من الصين.


وأضاف الوزير المفوض للسفارة الصينية في مصر، أن المصنع ينتج حاليًا مائة ألف كمامة يوميا وبعد الانتهاء من تركيب كل الخطوط ستكون قدرته كبيرة، والمصنع يعمل وبدأ الإنتاج، متابعا أننا نهدف للوصول لنصف مليون كمامة يوميًا ومن الممكن أن يكون أكثر أيضًا.


وتابع دونج، أن هذا رقم كبير في ظل الظروف الحالية، وهذا المصنع يساعد في تعزيز قدرة الوقاية من جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه تم إنشاء هذا المصنع بسرعة شديدة وفي وقت قياسي.


وأشار الوزير المفوض للسفارة الصينية في مصر، إلى أن المنتجات التي تخرج من هذا المصنع بجودة عالية وعلى المستوى الأوروبي.


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