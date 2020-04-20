AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد منير: عائلتي أهدت الزمالك 18 مشجعًا

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
أكد الفنان محمد منير، على انتمائه الكبير الي نادي الزمالك، مؤكدًا انه زملكاوي حتى النخاع، ويشجع الزمالك منذ الصغر.

وقال محمد منير في تصريحات تلفزيونية في قناة الزمالك قلت للمستشار مرتضى منصور إن عائلتي أهدت الزمالك 18 مشجعًا، فحميع العائلة من كبيرها لصغيرها ينتمي للزمالك".

وواصل:" الزمالك في دمي ودم عائلتي وتنتابني عصبية شديدة خلال مشاهدة مباريات الزمالك".

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار مسئولي النادي أن يكون المهاجم الجديد للفريق في الموسم المقبل من المنطقة العربية.

ويأتي هذا القرار لعدة أسباب وعلى رأسها نجاح تجارب لاعبي شمال افريقيا سواء أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم.

بالإضافة إلى قدرة اللاعب العربي على الانسجام بشكل سريع مع الزمالك على عكس اللاعبين الأفارقة الذي يكون التعاقد معهم بمثابة مجازفة وتألقهم غير مضمون بنسبة 100%.

ويضع مجلس ادارة القلعة البيضاء  اهتمامهم حاليًا على مهاجم تونسي أو مغربي بالتحديد وسط تشابه الأجواء في الدوري التونسي والمغربي مع الأجواء المصرية ويساعد بشكل كبير على النجاح والتألق مع الفريق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار نادي الزمالك.. كارتيرون يطمئن على ثنائي الفريق.. عبدالغني يعلن تعافيه من الإصابة

بعد أوناجم وبنشرقي.. نجم مغربى جديد يقترب من الزمالك.. تقرير

مرتضى منصور عن ساسي وبن شرقي وأوناجم: لا يلعبون من أجل المال.. فيديو

أراجوز وهجاص .. رضا عبدالعال يفتح النار علي محمد اوناجم .. فيديو

الزمالك يستقر على التعاقد مع مهاجم تونسي أو مغربي

محمد منير عن شيكابالا: "مش بيسمع كلامي"

ترشيحاتنا

خاص.. النيابة العامة الكويتية تحتجز المصرية داليا بدران لإساءتها للكويت

اندلاع حريق بمركز تجاري في جدة .. تفاصيل

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج

إعفاء متحدث الأوقاف من عمله لإدلائه بتصريحات غير مدروسة ليست من شأنه

أحمد موسى يعلن إعفاء المتحدث باسم الأوقاف من عمله ..فيديو

ترامب يتوقع وفاة 60 ألف أمريكي بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج