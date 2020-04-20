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رياضة

محمد منير عن شيكابالا: "مش بيسمع كلامي"

الإثنين 20/أبريل/2020 - 12:57 ص
صدى البلد
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نور عادل
داعب الفنان محمد منير، محمود شيكابالا نجم الزمالك ومنتخب مصر على الهواء، واصفا اياه بأنه لا يسمع الكلام. 


وقال منير في مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" شيكابالا حبيبي،،، ولكنه لا يسمع كلامي".


ويرتبط الكينج محمد منير بعلاقة وطيدة بابن بلدته محمود شكابالا نجم الزمالك.


كما داعب محمد منير، طارق يحيي، نجم الزمالك السابق، حيث قال منير ليحيي:" ابنك يبدع في المزيكا،،وأنت أمتعتنا بمزيكا كروية داخل الملعب خلال مسيرتك مع الزمالك".


وأضاف الكينج:" أنا محظوظ لأني أشجع الزمالك وعائلتي جميعها تنتمي للنادي الأبيض من كبيرها لصغيرها".
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