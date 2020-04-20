باهر المحمدي ينتقل إلى الأهلي.. مدرب الإسماعيلي يكشف الحقيقة

كشف سعفان الصغير، مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حقيقة رحيل باهر المحمدي الي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة.





وقال سعفان الصغير في تصريحات تلفزيونية له بقناة النهار إن باهر المحمدي لا يفكر في الانتقال إلي النادي الأهلي باي شكل من الاشكال.





وأضاف:" "أتحدث مع اللاعب دائما وهو يحلم بالاحتراف خارج مصر ولا يفكر في الانتقال إلى صفوف الأهلي".





وكان اللاعب باهر المحمدي قد أكد في وقت سابق أنه يملك عروض احتراف خارجية تدرسها إدارة الفريق.



