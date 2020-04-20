AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

فيروس كورونا ينفذ حكم الإعدام في سجينة قتلت جارتها

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
من قتل يقتل، مقولة تردد وتجسدت بالفعل في سيدة اعتدت على جارتها وقتلتها، وكانت تقضي عقوبة السجن المؤبد، ليشاء القدر أن تقتل المجرمة على يد فيروس كورونا "كوفيد 19".

كانت المحكمة قد أصدرت حكم بسجن "أنجيلا بوركيت" لمدة لا تقل عن 20 عامًا، بعد إدانته بقتل جارتها طعنًا بالسكين  وهي"جوين هيمنجواي" البالغة من العمر 37 عامًا في يونيو 2017، بعد مشاجرة عنيفة بينهم بوسط الشارع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

بينما كانت "بوكيت" تقضي عقوبتها بالسجن شعرت ببعض الأعراض التي تشير لإصابتها بفيروس كورونا، وتم إدخالها إلى المستشفى لتثبت نتائج التحاليل إنها إيجابية ومصابة بفيروس كورونا. 

لم تمضي أيام حتى توفيت "بوكيت" في المستشفى بسبب فيروس كورونا، وقال قال ناطق باسم مصلحة السجون: 'توفيت سجينة بالغة من العمر 55 عامًا في المستشفى، تعازينا مع عائلتها في هذا الوقت"، كما لم تعلن المحكمة طريقة انتقال العدو للسجينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

داخل السجن.. إصابة ملياردير القاصرات ومنتج هوليوود وينشتاين بـ كورونا

كارثة جديدة.. فيروس كورونا يضرب سجون بريطانيا

السودان يسجل إصابات جديدة بكورونا

اكتشفوا إصابته بعد موته.. وفاة أول سجين بفيروس كورونا في ولاية ميشيجان الأمريكية

موسى لـ حمدين صباحي: إيه علاقة الإفراج عن الإرهابيين بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الأوقاف : لا مجال لفتح المساجد في رمضان لا للجمع ولا للجماعات ولا للتراويح

ترامب يتوقع وفاة 60 ألف أمريكي بسبب كورونا

الزمالك يتلقى تأكيدا من محاميه الإسباني بإيقاف كهربا من 4 لـ 6 أشهر وغرامة

جابر طايع: متحدث الأوقاف يعمل بإذاعة القرآن الكريم والوزارة تحتاج للدقة

إذا خسرت الدنيا كلها وحاصرتك الهموم والمصائب.. ردد هذه الآية القرآنية ليرفع الله البلاء

اللي مماتش بكورونا مات بالقطار .. تفاصيل مصرع ربة منزل في بهتيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 6 صور لـ شيري عادل في عيد ميلادها

بملابس قصيرة.. زينة وإنجى وجدان تثيران الجدل بهذه الصورة

بعد تصدرها التريند.. أغرب 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام حجاج