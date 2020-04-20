فيروس كورونا ينفذ حكم الإعدام في سجينة قتلت جارتها

من قتل يقتل، مقولة تردد وتجسدت بالفعل في سيدة اعتدت على جارتها وقتلتها، وكانت تقضي عقوبة السجن المؤبد، ليشاء القدر أن تقتل المجرمة على يد فيروس كورونا "كوفيد 19".





كانت المحكمة قد أصدرت حكم بسجن "أنجيلا بوركيت" لمدة لا تقل عن 20 عامًا، بعد إدانته بقتل جارتها طعنًا بالسكين وهي"جوين هيمنجواي" البالغة من العمر 37 عامًا في يونيو 2017، بعد مشاجرة عنيفة بينهم بوسط الشارع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





بينما كانت "بوكيت" تقضي عقوبتها بالسجن شعرت ببعض الأعراض التي تشير لإصابتها بفيروس كورونا، وتم إدخالها إلى المستشفى لتثبت نتائج التحاليل إنها إيجابية ومصابة بفيروس كورونا.





لم تمضي أيام حتى توفيت "بوكيت" في المستشفى بسبب فيروس كورونا، وقال قال ناطق باسم مصلحة السجون: 'توفيت سجينة بالغة من العمر 55 عامًا في المستشفى، تعازينا مع عائلتها في هذا الوقت"، كما لم تعلن المحكمة طريقة انتقال العدو للسجينة.