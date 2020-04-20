سكواد تكشف عن أيقونتها اوكتافيا Rs موديل 2021

كشفت سكودا عن ايقونتها الجديدة أوكتافيا RS موديل 2021 والتي مكان مقرر عرضها لأول مرة في معرض جنيف وتم إلغائه بسبب ظهور فيروس كورونا.

طراز السيارة مستوحاه من سكودا فيجن الرياضية فهي تتمتع بمصدات هجومية أكثر وأسبويلر خلفي وعجلات أكبر في المقدمة .

من المفترض أن تكشف سكودا عن سيارتها الجديدة في نهاية الصيف القادم عن نسخة الديزل والتي سيتم طرحها مع المحرك TDI بسعة 2000 سي سي 200 حصان بناقل DSG .

تتمتع السيارة بمحرك بنزين TSI سعة 1400 سي سي بقوك 245 حصان و400 نيوتن متر يتصل بناقل حركة أوتوماتيك DGS ست سرعات.

يذكر أن كشفت مجموعة «كيان إيجيبت» الوكيل الرسمي لشركة السيارات التشيكية سكودا في مصر، عن موعد طرح سيارتها الجديدة من سكودا أوكتافيا 2020 في الأسواق المصرية مع بداية النصف الثاني من العام الجاري.