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سيارات

7 علامات تظهر لك تلف إطارات السيارة في الصيف

الإثنين 20/أبريل/2020 - 05:24 ص
صدى البلد
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أماني نوار
إطارات السيارة هي من أهم الاجزاء واكثرها عرضة للتلف وتأثرا بالعوامل الخارحية  خاصة في فصل الصيف.
 
وهناك علامات تنبهك بوجود تلف الإطارات لم يخبرك أحد عليها  لذلك عليك تفادي تلف الإطارات في الخطوات التالية:

1-افحص الإطارات بشكل دوري لانها أهم خطوة ويجب الالتزام بها للتأكد من صلاحية الإطارات.
 
2- من الضروري مراجعة ضغط الهواء في الإطارات مرة كل الأسبوع على الأقل لان الهواء المنخفض  يؤدي إلى أضرار عديدة مثل ارتفاع استهلاك الوقود.

3- تجنب الحمولة الزائدة في السيارة من أكثر الأمور التي تسرع من عملية تلف الإطارات بشكل عام.

4-راجع تاريخ تصنيع الإطارات من الجهة المُصَنٍعَة للإطارات.

5- حدوث أرتجاجات  فهي تعود إلى نقصان ضغط الهواء بالإطارات أو عدم اتزان الإطارات.

6- تآكل سطح الإطارات ويحدث ذلك نتيجة الحمولة الزائدة واحتكاك الإطارات بسبب الحرارة .

7- أحيانا يضعف غلاف الإطار الخارجي للسيارة وينتفخ عند نقطة محددة ويحدث انتفاخ .

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