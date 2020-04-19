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سيارات

6 اختلافات بين النيتروجين والاكسجين في ملء الإطارات

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تحتوي الإطارات بداخلها على هواء مضغوط  والذي يساعد العجلة في حمل وزن السيارة وماداخلها  لذلك يجب  على أصحاب السيارات أن تستخدم ضغط الهواء المناسب بشكل دور لرفع كفاءة الاطارات. 
 

ويتسأل مالكي السيارات دائما حول أيهما أفضل لاستخدام الاطارات هواء النيتروجين أم الهواء العادي أفضل؟
ومع التطور التكنولوجي  أصبح بالامكان تعبئة الإطارات بغاز أخر والنيتروجين لأنه له فوائد في استخدام الإطارات 
 

1-يساعد النيتروجين على إطالة عمر الإطارات على عكس هواء الاكسجين 
2-يبقى النيتروجين داخل الإطارات لفترات أطول من الهواء العادي وذلك في حالة استخدام الهواء العادي لن تعرف عدد المرات التي ستعيد فيها التعبئة 
3-استخدام النيتروجين في الأطارات لايسبب الصدأ لأنه جاف ولا يحتوي على أكسجين .
4-غاز النيتروجين غير قابل للاشتعال بعكس غاز الأكسجين، مما يجعله أكثر أمانًا في حالات الحوادث .
5-الإطارات ذات هواء الاكسجين  تتأثر بدرجات الحرارة وبالتالي يزيد من استهلاك السيارة للوقود.
6-يساعد غاز النيتروجين بفضل حركته داخل الإطار على إعطاء سلاسة ومرونة في حركة السيارة.
 

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