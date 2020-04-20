شاهد.. نور ترد على تساؤلات متابعيها على تويتر

ردّت الفنانة اللبنانية نور، على تساؤلات متابعيها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر" عن العزل المنزلى، واهم اعمالها، واكثر فنان حبيتى العمل معه.





وقالت نور:"جميع جميع اعمالى اللى قدمتها وعشان كدا عملتها وذاكرتها بطريقة مختلفة، ومع مرور الوقت والنضج في الشعل بدأت أذاكر وأفكر في الشخصيات بطريقة مختلفة".





واضافت:" كل زملائي اللى عملت معهم أعتز بصداقتهم وكل واحد فيهم أضاف لى شيء، الحقيقة أنا أنبسط أنى أشتغلت معاهم كلهم".





وتابعت "أنها تقضى حاليا فترة العزل المنزلى، مع اسرتها، كما تقوم بممارسة هوايتها المفضلة فى الرسم والتلوين والطبخ".









وتشارك الفنانة اللبنانية نور فى السباق الرمضانى بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.









وكانت النجمة اللبنانية نور، قد كشفت أن اسمها الحقيقى هو ماريان، وأنها متجوزة ولديها طفلان هما ليوناردو وليديا، كاشفة عن دورها فى مسلسلها الجديد "البرنس" أمام النجم محمد رمضان، المقررعرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، مؤكدة أنها ستؤدى شخصية "علا" خلال أحداث المسلسل.



