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أخبار العالم

ألمانيا تعلن تسجيل 1775 حالة إصابة جديدة بكورونا و110 وفيات

الإثنين 20/أبريل/2020 - 07:15 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الإثنين، تسجيل 1775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع أعداد الإصابات إلى 141672 حالة إصابة. 

كما سجلت ألمانيا 110 حالة وفاةـ ليرتفع إجمال حالات الوفاة إلى 4404. 

وكان وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، قال لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية: "إذا أردنا تمكين الجميع في ألمانيا من العمل والتسوق وركوب وسائل النقل، سنكون بحاجة إلى ما يتراوح بين 8 و12 مليار قناع سنويا".

وأضاف ألتماير: "هدفنا هو أن نكون قادرين على إنتاج ملايين من أقنعة الجراحة وأقنعة حماية الفم "كمامات" بألمانيا في النصف الثاني من الصيف".

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