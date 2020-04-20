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فن

النجم أبو الشياكة.. فتحي عبد الوهاب ينشر صورته.. وأمير كرارة يعلق

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:18 ص
فتحى عبد الوهاب
فتحى عبد الوهاب
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سيد احمد
نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتي:

عظمة - المحترم - البرنس اللى بجد -- منور بانجم 

وعلق الفنان محمد رجب قائلا: "النجم ابو الشياكة".

وشارك الفنان فتحى عبد الوهاب فى بطولة فيلم "هروب اضطراري" الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف محمد سيد بشير، وإنتاج ندى السبكي، ومن بطولة أحمد السقا، وأمير كرارة، وغادة عادل، ومصطفى خاطر، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد فهمي، وإيمان العاصي، وباسم سمرة، ومحمد فراج، وأحمد توفيق، وعمر السعيد، ومحمد شاهين، وعزت أبو عوف، وبيومي فؤاد، ودينا الشربيني، ومحمود الجندي، وأحمد حلمي.

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