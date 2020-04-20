يسبب مضاعفات خطيرة..يجب على مرضى السكر الامتناع عن تناول الفسيخ

يعد مرض السكرى من الأمراض المزمنة، والتى يجب التعايش معها وأتباع النصائح الصحية لتجنب إصابة أى من الأعراض الخطيرة لمرضى السكر، وخاصة فى يوم شم النسيم فالعديد منهم يتناول الفسيخ والرنجة على الرغم من الأضرار التى يمكن أن يسببها.





ولذلك نقدم لكم الأضرار الناتجة عن تناول الفسيج والرنجة لمرضى السكرى





يعمل تناول الفسيخ والرنجة لمرضى السكرى على زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري





كما يتناول مرضي السكرى كمية كبيرة من الخبز الأبيض، وهو يعمل على رفع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ مما يسبب مشكلات متعددة لمرضى السكر.





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يؤدي تناول الفسيخ إلى اجهاد الكلى، ويتسبب في احتباس الماء في الجسم، ويتسبب زيادة الاملاح الموجودة في الرنجة و الفسيخ إلى ارتفاع ضغط الدم في الجسم.









يتسبب تناول الرنجة والفسيخ إلى الاصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، خاصة للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة مثل القلب ومرض السكري، وأصحاب الضغط المرتفع، ويؤدي إلي الاصابة بذبحة صدرية، لذلك يفضل لمرضى الامراض المزمنة عدم تناول هذه الأطعمة،



