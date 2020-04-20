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محافظات

في شم النسيم.. كورنيش بنها يخلو من المواطنين وغلق الحدائق والمتنزهات

الإثنين 20/أبريل/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

شهدت منطقة الكورنيش بمدن بنها والقناطر هدوء كبيرا خلال الاحتفالات بشم النسيم.

حيث خلت الشوارع من المارة وتم غلق الحدائق وأماكن والمتنزهات والنوادى على الكورنيش وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بالإجراءات الاستثنائية الخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما شهدت الميادين الرئيسية والعامة بمدن قليوب وشبرا الخيمة وطوخ وشبين القناطر هدوءا كبيرا وعدم وجود أى تجمعات للمواطنين أو أى احتفالات بشم النسيم.

من جانبه أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن شم النسيم بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه تقرر تعيين أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج مدن القناطر الخيرية وبنها والتى تشهد خروج وتجمعات كبيرة من المواطنين بغرض تنفيذ حظر الدخول منذ الساعات الأولى اليوم الاثنين حتي بداية اليوم التالي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع انتشار كورونا.

وأضاف المحافظ انه تم التنسيق ايضا مع وزير الموارد المائية والري باستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم  لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

وحذر المحافظ المخالفين بتوقيع العقوبات المقررة قانونا مؤكدا أن الدوريات المتحركة ستتولى مراقبة كورنيش القناطر وبنها علي مدار الساعة بجانب الشوارع والطرق المؤدية للحدائق لمنع أي تجمعات في هذا اليوم كما تقرر وقف الرحلات النيلية بالقناطر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وحرصا على سلامة المواطنين.

وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.

في شم النسيم.. كورنيش بنها يخلو من المواطنين وغلق الحدائق والمتنزهات
في شم النسيم.. كورنيش بنها يخلو من المواطنين وغلق الحدائق والمتنزهات
في شم النسيم.. كورنيش بنها يخلو من المواطنين وغلق الحدائق والمتنزهات
في شم النسيم.. كورنيش بنها يخلو من المواطنين وغلق الحدائق والمتنزهات
في شم النسيم.. كورنيش بنها يخلو من المواطنين وغلق الحدائق والمتنزهات
في شم النسيم.. كورنيش بنها يخلو من المواطنين وغلق الحدائق والمتنزهات
في شم النسيم.. كورنيش بنها يخلو من المواطنين وغلق الحدائق والمتنزهات
في شم النسيم.. كورنيش بنها يخلو من المواطنين وغلق الحدائق والمتنزهات
في شم النسيم.. كورنيش بنها يخلو من المواطنين وغلق الحدائق والمتنزهات
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