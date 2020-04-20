هيئة الاستثمار : خدمة جديدة لـ المستثمرين بداية من الغد

أعلن المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أنه بدءًا من غد الثلاثاء، الموافق 21 أبريل الجاري، سيُتاح للمستثمر أو من ينوب عنه، حجز موعد الحصول على الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.gafi.gov.eg من خلال اتباع خطوات تبدأ بالتسجيل عليه وإدخال البريد الإلكتروني، ثم الدخول على الرابط الخاص بالخدمة وهو http://appointment.gafi.gov.eg.





وقال فى بيان له "إذا كنت مستخدما جديدا ستقوم بالضغط على «تسجيل» لإنشاء حساب جديد ويراعى عند تسجيل البيانات إدخال بريد إلكتروني لك صلاحية الوصول إليه، ليقوم الموقع بإرسال بريد إلكتروني لتفعيل الحساب، ليكون بالإمكان حينها حجز الخدمة المرغوبة، وتأكيد الاطلاع على المستندات المطلوبة، ثم اختيار الفرع الذي يريد المستثمر زيارته، واختيار اليوم والساعة وبعد ذلك يقوم بتأكيد الحجز، ليقوم الموقع بإرسال رسالة على البريد الإلكتروني تحتوي على تفاصيل الحجز وكود الحجز.





وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب أنه سيكون على المستثمر الحضور لمقر الهيئة بعد تجهيز المستندات المطلوبة، وذلك قبل موعد الحصول على الخدمة بخمسة عشر دقيقة، لقياس درجة الحرارة، ثم التوجه إلى ماكينة حجز الأرقام وإدخال كود الحجز، وطباعة تذكرة الحصول على الخدمة، وبعد ذلك التوجه إلى شباك تقديم الخدمة بمركز خدمات المستثمرين، ثم يكون عليه الحضور لمقر الهيئة للاستلام بعد مرور زمن أداء الخدمة، مشددًا على أنه سيكون على المستثمرين مراعاة ضوابط محددة عند الحضور لمقر الهيئة، تتعلق بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، تتضمن ارتداء الكمامة والقفازات الطبية، والحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين كل شخص والآخر، وتجنب الحديث في أماكن الانتظار، مع تجنب لمس أزرار المصعد بصورة مباشرة، مع أفضلية استخدام الدَّرج، والحفاظ على نظافة اليد دائمًا.







وقال: في حالة مواجهة صعوبة أو مشكلة في التسجيل برجاء الاتصال علي الخط الساخن 16035، علما بأن حجز الخدمات من 9 صباحا حتى الواحدة والنصف، وخزينة السجل التجاري تغلق 12.30 والبنوك تغلق الساعة 1.30، كما أن الشهر العقاري يقدم خدمات الاستثمار فقط، كتصديق العقود الخاصة بالتأسيس ومحاضر الجمعيات وليس التوكيلات.