جميلة عوض: بنسى حجمي وممكن أتخانق مع حد بعضلات.. فيديو

قالت الفنانة جميلة عوض، إنها تفكر كثيرًا قبل الموافقة على أى عمل فنى، لافتة إلى أنه عرض عليها المشاركة فى أعمال فنية كثيرة جيدة، ولكنها كانت تعتذر عنها لأنها لا تحبذ الجمع بين عملين والتصوير فيهما فى نفس التوقيت.





وأضافت جميلة عوض، فى لقاء خاص ببرنامج it's show time، المذاع على فضائية cbc، أن من أكثر الأدوار التى تحبها هى مسلسل "تحت السيطرة"، ودورها فى مسلسل "لا تطفئ الشمس"، مشيرة إلى أن الجرأة فى دورها بمسلسل "تحت السيطرة" قريب جدًا من شخصيتها الحقيقية.





وتابعت: "دايما معنديش إحساس بحجمى، ولو هتخانق بنسى حجمي وممكن أتخانق مع حد بعضلات"، مضيفة أنها من الممكن تتورط فى مشكلات لتدخلها فى أمور تستفزها خاصة ولو وجدت أحد الأشخاص يظلم شخصًا.





وأوضحت أنها تحب الفن بشكل عام، كرسم وموسيقى ورقص، والقراءة، لافتة إلى أنها ترقص باليه ومودرن وهيب هوب وجاز.