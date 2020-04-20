فى شم النسيم.. إزالة 20 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن البحيرة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة اليوم الإثنين الموافق شم النسيم وتمكنت من إزالة 20 حالة تعد على مساحة 52743 م2، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية والمال العام.





وشدد اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين".





ويهيب المحافظ بالمواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لردع المخالفين.





وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (ادكو - المحمودية - شبراخيت - الدلنجات - حوش عيسى - دمنهور) عن إزالة 20 حالة تعد على مساحة 52743 م2 عبارة عن:





إزالة 3 حالات تعد بإدكو بمساحة (50440 م2) عبارة عن تعد على أرض أملاك دولة مخصصة للحرفيين مقسمة لأحواض محاطة بجسور ترابية لعمل مزارع سمكية وأسوار من الحجارة البيضاء تعد على حرم الري.





وإزالة 7 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1190 مترا مربعا بنطاق قرى الأبعادية ودسونس أم دينار وافلاقة بدمنهور عبارة عن حجرة ومبنى بالطوب الأبيض وأسوار وعشش لمباني مخالفة وإيقاف أعمال مخالفة لدور أول علوي وإزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 468 مترا مربعا بنطاق قرى سيدي عقبة وديروط عن مبانى بالطوب الأبيض وشدة خشبية لدور ثالث علوى داخل الحيز العمرانى.



