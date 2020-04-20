وفاة أحد أبطال الصفوف الأمامية المسعف سيد عمران دشتي في الكويت

توفي المسعف سيد عمران دشتي أحد أبطال الصفوف الأمامية في مواجهة أزمة كورونا، حيث كان يعمل في مركز إسعاف مشرف في الكويت.

وأكدت مصادر لـ «الراي» الكويتية، أن الوفاة طبيعية ولم يكن دشتى مصابًا بأي فيروس أو مرض. فيما رجح سبب الوفاة بسبب الإرهاق الزائد نتيجة العمل لمدة ثلاث أيام متواصلة دون نوم فى خدمة مرضى فيروس كورونا .

ونعت حسابات كويتية ورواد موقع تويتر، سيد عمران دشتى بكلمات مؤثرة جاء من بينها: "المغفور له سيد عمران دشتي أحد أبطال الخطوط الأولى لمواجهة #كورونا من العاملين في الخط الأمامي في #مستشفى_جابر وكان متفانيا في عمله رحل تاركا طفلة"،

ونعاه حساب يحمل اسم "مفتش الكويت"، وفاة المُسعف «#سيد_عمران_دشتي» أحد أبطال الصفوف الأمامية في «مستشفى جابر» في مواجهة فيروس #كورونا بعد أيام متواصلة من الجهد في خدمة إسعاف المرضى.. إنا لله وإنا إليه راجعون. <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">وفاة المُسعف «<a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#سيد_عمران_دشتي</a>» أحد أبطال الصفوف الأمامية في «مستشفى جابر» في مواجهة فيروس <a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#كورونا</a> بعد أيام متواصلة من الجهد في خدمة إسعاف المرضى..<br><br>● إنا لله وإنا إليه راجعون. <a href="https://t.co/1ATJoB6S5v">pic.twitter.com/1ATJoB6S5v</a></p>— مفتش الكويت (@MOOFTSH) <a href="https://twitter.com/MOOFTSH/status/1252190947124920320?ref_src=twsrc%5Etfw">April 20, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>