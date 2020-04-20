برلماني: نهاية أردوغان اقتربت بعد خسائره الفادحة في ليبيا

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب التحية إلى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذى يواصل انتصاراته وبات يسيطر علي حي القابلية بمنطقة عين زارة الليبية.





وقال "زين الدين " فى بيان أصدره اليوم،إن بواسل وابطال الجيش الوطنى الليبى كشفوا للعالم كله ضعف النظام الارهابى التركى ممثلا فى رجب طيب اروغان بعد ان اصبحت الاراضى الليبية مقبرة كبرى لكل مرتزقة وغزاة أردوغان ، مؤكدا ان نهاية النظام التركى الارهابى ستكون على يد الجيش الوطنى الليبى الذى كشف للشعب التركى الشقيق اوهام وأحلام واكاذيب أردوغان مما ادى الى زيادة حدة المعارضة التركية ضد رجب طيب اروغان والذى اقتربت نهايته بعد خسائره الفادحة داخل ليبيا.





وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين أن المليشيات وفلول المرتزقة والارهابيين الاردوغانيين اصبحوا اسرى وغير قادرين على الفرار من ليبيا بعد نجاح قوات الجيش الليبي العظيم بقيادة المشير خليفه حفتر فى تضييق الخناق خاصة بعد الدعم الكبير من أبناء وعائلات الشعب الليبي بكافة فئاته الاجتماعية والقبلية لراية وبطولات الجيش الوطني الليبى واعلان النفير العام ضد الخونة والمستعمرين الأتراك وعملائهم.



