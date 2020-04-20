على طريقة الشيف أحمد عادل.. أطباق مبتكرة لتقديم الفسيخ في شم النسيم

تحتاج السيدات في شم النسيم لتقديم أشهى أنواع الطعام على المائدة بمكونات الفسيخ والرنجة، كما انها تميل أن تقدم الفسيخ بطريقة جديدة لتبهر أسرتها.





وقدم الشيف أحمد عادل لـ"صدى البلد"، طريقة جديدة في تحضير الفسيخ بطرق مبتكرة وجديدة، تعرفي عليها خلال السطور التالية. .





مكونات سلاطة الفسيخ بالليمون والنعناع :





فسيخ فيليه

بصل احمر شرائح

بصل اخضر شرائح

كوب نعناع

نص كوب عصير لمون

فلفل الوان شرائح

خيار شرائح

زيت زيتون

كمون

كزبره جافه

شطه





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طريقة تحضير سلطة الفسيخ بالليمون والنعناع :





- فى إناء يتم وضه جميع انواع الخضار و يتم تقليبها حتى تنجانس ثم توضع فى طبق التقديم و يوضع شرائح الفسيخ على وجه الطبق.

- وفى إناء نضع عصير اللمون مع الزبت و الكزبره و الكمون و الشطه و نقلب ثم نضعه فى السلاطة عند التقديم مباشرة.





مكونات سلاطة الفسيخ بالزنجبيل والبرتقال :





شرائح فسيخ فيليه

فيليه برتقال

فجل احمر شرائح

فجل ابيض شرائح

خس شرائح

خيار شرائح

جزر مبشور

نصف كوب عصير برتقال

بشر برتقال

معلقه صغيره زنجبيل بودرة





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طريقة تحضير سلاطة الفسيخ بالزنجبيل والبرتقال :





- فى إناء يتم وضع الفجل الاحمر مع الفجل الأبيض و الخس مع الخيار مع الجزر المبشور و يتم تقلبهم جيدآ حتى تتجانس المقادير مع بعضهم البعض.

- ثم نضع المكونات فى طبق التقديم و يتم وضع شرائح الفسيخ فوقها مع شرائح البرتقال.