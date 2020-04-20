القابضة للمياه تستكمل رش وتعقيم شوارع مدن القناة.. صور

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة لمياة الشرب والصرف الصحي، عن استمرار الشركة في حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية فى أعمال التطهير والتعقيم بكافة مراكز ومدن محافظات القناة والتي تتضمن الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومحطات المياه والصرف والمباني الإدارية بالشركة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد اللواء عصمت في بيان له اليوم الاثنين، أن أعمال التطهير تتم يوميا وبصفة دورية منذ بداية المواجهة للفيروس لتعقيم الشوارع والمنشآت الحيوية ودور العبادة، بخلاف الإجراءات الاحترازية التي فعلت بجميع مواقع محطات مياه الشرب والصرف الصحى وفقا لخطة جهود الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره لتأمين بيئة عمل العاملين بالشركة ، وتوفير كافة المهمات الوقائية للعاملين من عبوات الكحول الاثيلي والكمامات والقفازات.





وأضاف أن الأعمال تشمل أيضا توفير اجهزة قياس الحرارة للاطمئنان على سلامة العاملين والمترددين على دواوين الشركة من الجمهور كإجراء احترازي لمواجهة خطر فيروس كورونا ، واستمرار فريق التوعية بالشركة فى توعية المواطنين عن طريق نشر رسائل التوعية عبر قنوات التواصل المختلفة لتوعيتهم بأهمية الالتزام بالدواعى الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد – ١٩)، وتعميم الملصقات الإرشادية بجميع المقار والمحطات لتوعية العاملين ليكونوا سفراء داخل أسرهم . وحرصًا على صحة وحياة المواطنين.





وانطلاقًا من دور الشركة المجتمعي تجاه أبناء القناة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى الوباء من تستمر أعمال تعقيم وتطهير الشوارع والميادين والقرى والتوابع، شملت أعمال التطهير على مدار الأيام الماضية مركز ومدينة القصاصين وأبوصوير وفايد وقرى شباب الخريجين بالقنطرة غرب وعدد من القرى والتوابع حيث تطهير الشوارع الرئيسية والجانبية والمبانى الحكومية ومواقف السيارات ووحدات الإسعاف وغيرها من الأماكن الحيوية.





وأشار إلى ضرورة تكاتف الجميع والتزام المواطنين بالإرشادات التي تقدمها الدولة حفاظا عليهم لحين اجتياز مرحلة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استمرار الشركة فى حملات التعقيم على مستوى محافظات القناة.