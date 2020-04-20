برلماني يطالب الحكومة بفتح مرحلة جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة

تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب عن دائرة الزيتون والأميرية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري القوى العاملة، والمالية، بشأن العمالة غير المنتظمة بدائرة الزيتون والأميرية.





وأضاف عبدالغني خلال طلب الإحاطة، أنه على الرغم من إعلان وزارة القوى العاملة تقديم اعانات لتلك الفئة خلال تلك الفترة لمواجهة تداعيات ازمة فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر تسجيل البيانات على موقع الوزارة، إلا أنه من خلال متابعة أوضاع دائرة الزيتون والأميرية،تبين أن الإعانات المقدمة لا تتناسب مع الأعداء التي تم تسجيلها على موقع الوزارة والبالغ عددهم قرابة 1700 مواطن بدائرة الزيتون والأميرية، مما يمثل نسبة ضئيلة للغاية لمن يستحقون الحصول علي هذا الدعم.





وطالب النائب، الحكومة بضرورة فتح مرحلة جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وافادتنا بالأعداد التي حصلت على الإعانات بصورة تفصيلية وفقًا لكل محافظة ودائرة، ومدى تناسبها مع الأعداء المستحقة لتلك الإعانات، بجانب معرفة معايير وزارة القوى العاملة لتحديد المواطنين المستحقين لتلك الاعانات وأسباب رفض بعض المواطنين المسجلين للحصول على تلك الإعانة.