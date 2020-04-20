أفضل مشروب بعد تناول الفسيخ .. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

يحتاج الجسم بعد أكلة الفسيخ والرنجة إلى تناول مشروبات تسهل عملية الهضم وتقلل نسبة الأملاح في الجسم الناتجة عن تناول الفسيخ والرنجة، وكذلك شرب كميات وفيرة من الماء.
من أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها بعد وجبة الفسيخ والرنجة في يوم شم النسيم هو عصير الليمون بالنعناع، فهو صحي ومفيد لكل أجهزة الجسم كما أنه يقوي المناعة وينظف الكلى.
مكونات عصير الليمون بالنعناع :
4 ثمرات ليمون
فنجان حليب
فنجان نعناع أخضر طازج
لتر ماء
طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع :
قشري الليمون وضعيه في الخلاط مع النعناع والماء
اخلطي الليمون ثم صفيه بالمصفاة حتى تتخلصي من القشور.
أضيفي عصير الليمون مرة أخرى للخلاط ثم أضيفي له السكر والحليب واضربيه مرة أخرى ثم قدميه .