أفضل مشروب بعد تناول الفسيخ .. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

يحتاج الجسم بعد أكلة الفسيخ والرنجة إلى تناول مشروبات تسهل عملية الهضم وتقلل نسبة الأملاح في الجسم الناتجة عن تناول الفسيخ والرنجة، وكذلك شرب كميات وفيرة من الماء.





من أفضل المشروبات التي يمكنك تناولها بعد وجبة الفسيخ والرنجة في يوم شم النسيم هو عصير الليمون بالنعناع، فهو صحي ومفيد لكل أجهزة الجسم كما أنه يقوي المناعة وينظف الكلى.



مكونات عصير الليمون بالنعناع :

