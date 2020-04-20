مسرحية جحا يحكم المدينة .. سليمان عيد يستعيد الذكريات عبر انستجرام

نشر الفنان سليمان عيد صورة جديدة من مسرحية جحا يحكم المدينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ليستعيد ذكرياته مع تلك المسرحية التي بدأ عرضها في عام 1985.





وكتب سليمان عيد علي الصورة، قائلا : مسرحية جحا يحكم المدينة".





وانهالت التعليقات على الصورة من جانب متابعيه، وقال بعضهم: " قديمة ولا جديدة ، هو الي جمبك دا حسن شحاته ، أيام الشعر الجميل ، النظره لوحدها إبداع ".





ومسرحية جحا يحكم المدينة كانت بطولة سمير غانم وإسعاد يونس وأحمد راتب وتأليف وحيد حامد ومن إخراج شاكر خضير.







يذكر أن سليمان عيد يشارك في مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام